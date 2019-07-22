Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания
Несколько дней назад в Железнодорожном районе Читы обнаружили тело 34-летней убитой женщины.
В результате слаженной работы следователей, сотрудников уголовного розыска и экспертов-криминалистов личность подозреваемого установлена. Им оказался 27-летний житель Читы. Молодой человек задержан и доставлен следователю.
В настоящее время подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите нашли убийцу 34-летней женщины
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