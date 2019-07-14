Накануне на проспекте Строителей в Улан-Удэ водитель машины марки Nissan совершил столкновение с автомобилем BMW.
Пострадавших в результате происшествия нет. Авария произошла днём.
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12 Июля
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29.06
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В Улан-Удэ столкнулись «Nissan» и «BMW»
Происшествия, Фото:
Пострадавших в результате происшествия нет
Накануне на проспекте Строителей в Улан-Удэ водитель машины марки Nissan совершил столкновение с автомобилем BMW.
Пострадавших в результате происшествия нет. Авария произошла днём.
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