В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель перевернувшейся «Тойоты»



По предварительным данным, 22-летний водитель машины «Тойота Хайлэндер», с годовалым стажем вождения, ехал в сторону Левого берега. Молодой человек не справился с управлением и врезался в электроопору с последующим столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. После иномарка перевернулась и «встала» на крышу.





Сегодня ночью в центре Улан-Удэ на улице Борсоева произошло ДТП.