В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель перевернувшейся «Тойоты»

Молодой водитель врезался сначала в электроопору, потом в грузовик
Сегодня ночью в центре Улан-Удэ на улице Борсоева произошло ДТП.
По предварительным данным, 22-летний водитель машины «Тойота Хайлэндер», с годовалым стажем вождения, ехал в сторону Левого берега. Молодой человек не справился с управлением и врезался в электроопору с последующим столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. После иномарка перевернулась и «встала» на крышу.
- В результате ДТП водитель «Тойоты» с многочисленными травмами был госпитализирован в БСМП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 июля в Зиграевском районе Бурятии перевернулась
«Тойота Виш». Водителя также госпитализировали в больницу.
Молодой водитель врезался сначала в электроопору, потом в грузовик
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