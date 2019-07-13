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В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель перевернувшейся «Тойоты»

В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель перевернувшейся «Тойоты»
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ, соцсети
Молодой водитель врезался сначала в электроопору, потом в грузовик

Сегодня ночью в центре Улан-Удэ на улице Борсоева произошло ДТП. 

По предварительным данным, 22-летний водитель машины «Тойота Хайлэндер», с годовалым стажем вождения, ехал в сторону Левого берега. Молодой человек не справился с управлением и врезался в электроопору с последующим столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. После иномарка перевернулась и «встала» на крышу. 



- В результате ДТП водитель «Тойоты» с многочисленными травмами был госпитализирован в БСМП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», 9 июля в Зиграевском районе Бурятии перевернулась «Тойота Виш». Водителя также госпитализировали в больницу.
ДТП
 
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