Рекламу наркотиков стёрли на проспекте Строителей, 4 и Ключевской,76 а
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В Улан-Удэ волонтёры молодёжного центра и народной дружины вновь вышли на борьбу с наркотической рекламой. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
В этот раз объектом для внимания борцов за будущее без наркотиков стали надписи на проспекте Строителей, 4 и Ключевской, 76 а.
Теперь жители Бурятии, проходя по улицам Улан-Удэ, смогут любоваться не серыми губящими молодёжь надписями, а красочными рисунками от неравнодушных людей.
Акция «Надписи» реализуется на средства гранта министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», наркотики в Улан-Удэ чаще всего рекламируют в кварталах и на ПВЗ.
В Улан-Удэ рекламу наркотиков заменили красочные рисунки
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