Надписи, рекламирующие наркотики, контрафактный алкоголь и другие запрещенные препараты, в Улан-Удэ обещают смывать или закрашивать оперативно
Недавний пример – сотрудники муниципальной дружины города Улан-Удэ совместно с представителями министерства спорта и министерства внутренних дел закрасили надписи на домах по ул. Ключевская.
Чаще всего надписи появляются в 41, 42, 43, 44 кварталах, в районе ПВЗ, на Элеваторе. Комитет городского хозяйства понуждает собственников зданий, гаражей, домов оперативно закрашивать рекламу незаконных сайтов, распространяющих наркотики. В случае если здание бесхозное, то надписи убирает комбинат по благоустройству.
- Если граждане увидели надписи о распространении наркотиков или обладают иной информацией, которая позволит пресечь такие факты, просим обращаться по телефону доверия МВД Бурятии по номеру 292-292, - пояснила начальник отделения профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии Наталья Безъязыкова.
Любой горожанин, который заметил такого рода надпись, может сообщить городским властям посредством мобильного сервиса «Активный горожанин».
- Мы были бы благодарны бдительным жителям, которые также сообщали о таких фактах. А собственникам зданий напоминаю, что штраф за ненадлежащее содержание фасадов здания составляет на гражданина от 3 000 до 5 000 рублей, на должностное лицо - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридическое лицо - от 50 до 100 тысяч рублей, - пояснили в антинаркотической комиссии Улан-Удэ.
В состав антинаркотической комиссии города также входят представители разных министерств и ведомств, наркологического диспансера, правоохранительных органов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Наркотики в Улан-Удэ чаще всего рекламируют в кварталах и на ПВЗ
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