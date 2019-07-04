04 Июля

03 Июля

Популярное

В Бурятии разобрались в причинах схода вагонов с рельсов

В Бурятии разобрались в причинах схода вагонов с рельсов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
14 полувагонов из-за схода с рельсов пришли в негодность

12 и 17 апреля 2019 года на 48 км путей необщего пользования ООО «Тугнуйское погрузочно-транспортное управление» с рельсов сошли вагоны. Повреждены 23 полувагона, 14 из которых – до степени исключения из инвентарного парка.

Бурятская транспортная прокуратура совместно с Сибирским управлением государственного железнодорожного надзора проведена проверка. Выявлены многочисленные нарушения по текущему содержанию и ремонту железнодорожных путей, а также при содержании и эксплуатации подвижного состава.

Внесено два представления об устранении выявленных нарушений. 16 должностных лиц предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, за нарушение требований безопасности на железнодорожном транспорте 20 должностных лиц привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

сход с рельсов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске водитель погиб в столкновении с грузовиком
В Иркутске водитель погиб в столкновении с грузовиком
Происшествия, 04.07.2019
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей и очевидцев ДТП, в результате которого погиб 32-летний водитель
В Бурятии разобрались в причинах схода вагонов с рельсов
В Бурятии разобрались в причинах схода вагонов с рельсов
Происшествия, 04.07.2019
14 полувагонов из-за схода с рельсов пришли в негодность
В Бурятии баня и сарай сгорели из-за перекала печи
В Бурятии баня и сарай сгорели из-за перекала печи
Происшествия, 04.07.2019
За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 12 пожаров, 10 из которых произошли в районах  
В Забайкалье браконьеры убили косулю
В Забайкалье браконьеры убили косулю
Происшествия, 04.07.2019
У них изъяли ружья и самодельное стреляющее устройство
Жителя Бурятии наказали за костёр в лесу
Жителя Бурятии наказали за костёр в лесу
Происшествия, 04.07.2019
За это на него составили административный протокол
В Бурятии горят леса из-за гроз
В Бурятии горят леса из-за гроз
Происшествия, 04.07.2019
Пять лесных пожаров накануне зафиксировано в Муйском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах Бурятии
Глава МЧС подтвердил гибель 20 человек при наводнении в Иркутской области
Глава МЧС подтвердил гибель 20 человек при наводнении в Иркутской области
Происшествия, 04.07.2019
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей  
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионерку
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионерку
Происшествия, 04.07.2019
Женщина была госпитализирована
В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека
В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека
Происшествия, 04.07.2019
Аварию устроила 23-летняя девушка-водитель
Десятки домов в Улан-Удэ оставались без света
Десятки домов в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, 04.07.2019
Произошло три аварийных отключения электроэнергии  
В Улан-Удэ едва не утонули двое мужчин
В Улан-Удэ едва не утонули двое мужчин
Происшествия, 04.07.2019
Инциденты произошли в разных районах города 
В Иркутской области по вине пьяных водителей погибли дети
В Иркутской области по вине пьяных водителей погибли дети
Происшествия, 04.07.2019
Водителям грозит до 15 лет лишения свободы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^