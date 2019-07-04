14 полувагонов из-за схода с рельсов пришли в негодность
12 и 17 апреля 2019 года на 48 км путей необщего пользования ООО «Тугнуйское погрузочно-транспортное управление» с рельсов сошли вагоны. Повреждены 23 полувагона, 14 из которых – до степени исключения из инвентарного парка.
Бурятская транспортная прокуратура совместно с Сибирским управлением государственного железнодорожного надзора проведена проверка. Выявлены многочисленные нарушения по текущему содержанию и ремонту железнодорожных путей, а также при содержании и эксплуатации подвижного состава.
Внесено два представления об устранении выявленных нарушений. 16 должностных лиц предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, за нарушение требований безопасности на железнодорожном транспорте 20 должностных лиц привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Бурятии разобрались в причинах схода вагонов с рельсов
Происшествия, Фото:
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