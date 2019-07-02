Улан-удэнка украла телефон у спящей знакомой

Гаджет воровка продала случайному прохожему



27 июня к улан-удэнским полицейским обратилась 49-летняя горожанка с заявлением о краже.



Женщина встретилась со своим старым знакомым, вместе с ним на квартире его друга выпивали в компании. Проснувшись утром, улан-удэнка обнаружила, что пропал её сотовый телефон. Ущерб составил 7,5 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению участницы застолья. Ею оказалась 31-летняя улан-удэнка.



Пока все спали, она стащила лежавший на диване гаджет и сбежала. Телефон воровка продала случайному прохожему.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

