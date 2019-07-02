Улан-удэнка украла телефон у спящей знакомой

Гаджет воровка продала случайному прохожему
27 июня к улан-удэнским полицейским обратилась 49-летняя горожанка с заявлением о краже.
Женщина встретилась со своим старым знакомым, вместе с ним на квартире его друга выпивали в компании. Проснувшись утром, улан-удэнка обнаружила, что пропал её сотовый телефон. Ущерб составил 7,5 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению участницы застолья. Ею оказалась 31-летняя улан-удэнка.
Пока все спали, она стащила лежавший на диване гаджет и сбежала. Телефон воровка продала случайному прохожему.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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