Мужчину задержали на пункте приёма металлолома
Сотрудники транспортной полиции Улан-Удэ на пункте приёма лома черных металлов задержали подозреваемого в краже железнодорожных рельсов.
35-летний летний житель Прибайкальского района Бурятия, ранее судимый, ночью проник на территорию одного из железнодорожных предприятий на станции Таловка. Мужчина украл 22 рельса.
Их вор распилил на отрезки при помощи газового аппарата, погрузил в грузовик и перевёз в пункт приёма металлолома, где был задержан. Общий ущерб составил около 50 тсяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предполагает наказание до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Бурятии украл 22 рельса
Происшествия, Фото:
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