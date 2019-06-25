Их лица зафиксировали камеры видеонаблюдения
25 июня ранним утром двое неизвестных повредили музыкальный фонтан на площади Ленина в Чите. Молодые люди попали камеры видеонаблюдения.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются личности злоумышленников.
Первому на вид 20-25 лет, рост около 170 – 177 сантиметров, тёмные волосы. Одет в красную рубашку, куртку чёрную с капюшоном, синие джинсы.
Второму на вид 20-25 лет, волосы светлые, одет в чёрную куртку с тремя белыми полосками на правом боку.
- После установления личности граждан и всех обстоятельств совершенного, их действиям будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Стражи порядка обращаются к гражданам, кто узнал данных людей, с просьбой сообщить их данные в полицию, позвонив по номеру 23-47-77 или 02.
В Чите хулиганы повредили музыкальный фонтан
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