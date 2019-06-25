В Чите хулиганы повредили музыкальный фонтан

Их лица зафиксировали камеры видеонаблюдения



25 июня ранним утром двое неизвестных повредили музыкальный фонтан на площади Ленина в Чите. Молодые люди попали камеры видеонаблюдения.



По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются личности злоумышленников.



Первому на вид 20-25 лет, рост около 170 – 177 сантиметров, тёмные волосы. Одет в красную рубашку, куртку чёрную с капюшоном, синие джинсы.



Второму на вид 20-25 лет, волосы светлые, одет в чёрную куртку с тремя белыми полосками на правом боку.



- После установления личности граждан и всех обстоятельств совершенного, их действиям будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



Стражи порядка обращаются к гражданам, кто узнал данных людей, с просьбой сообщить их данные в полицию, позвонив по номеру 23-47-77 или 02.



