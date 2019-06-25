В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

«Узкоглазики, это больше не ваш дом». Жители посёлка Россошино заявляют о невыносимой жизни после прихода компании по добыче нефрита
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июня на сессии Народного Хурала депутат Виктор Малышенко зачитал обращение жителей посёлка Россошино Баунтовского района. Также сельчане сняли видеообращение к президенту Путину, где заявили о бесчинствах местных нефритчиков. Добычей камня занимается ООО «Забайкальское горнорудное предприятие», дочернее предприятие госкорпорации «Ростех».
Жители Россошино (большая часть населения – эвенки, испокон веков жившие здесь рыбалкой, охотой и разведением оленей) заявляют, что им перекрыли доступ в леса и к реке. «Нас, коренных жителей, стали выгонять с охотугодий, сжигать зимовья, поджигать тайгу, чтобы не было возможности вести традиционную охоту», - говорится в обращении к президенту России.
Те, кто устраивает беспредел, скрывают лица под чёрными масками. Они тыкают в лица эвенков оружием, при этом говоря: «Вы, узкоглазики, здесь обитать больше не будете, это теперь не ваш дом».
- Перекрывается доступ к рекам, где испокон веков люди ловили рыбу, нет доступа к угодиям, где наши предки кочевали и кормили оленей. Выгоняют потому, что в реке Цыпа находится ценный нефрит-окатыш. Перекапывают русло реки большой техникой, добывая нефрит, несмотря на то, что здесь зимуют и нерестятся таймень, ленок, речной сиг. Работники патрулируют реки, отбирают наши автомобили, моторные лодки, - говорится в обращении отчаявшихся жителей.
Более того, по их словам, местных жителей привозят на рудник, где есть даже специальная «тюрьма». Здесь людей фотографируют, собирают досье и держат до четырёх дней. «Потом наше имущество приводят в негодность. Спальные мешки отбирают, продукты уничтожают, портят обувь, дают горсть крупы и потом отпускают на все четыре стороны. В нашей тайге зачастую это смерть», - заявляют местные жители.
Информацию проверят
Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.
- Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил первому заместителю председателя правительства Игорю Зураеву создать и направить межведомственную комиссию в составе Росприроднадзора, уполномоченного по правам человека в Бурятии с привлечением прокуратуры республики в посёлок Россошино Баунтовского района, - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что планирует выехать на встречу с коренными жителями в посёлок Россошино 27 июня для выяснения всех обстоятельств.
В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков
Происшествия, Фото:
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