В Бурятии пьяный водитель сбил свою сожительницу

В Бурятии произошло четыре ДТП с пострадавшими



18 июня около 20:30 в Бичурском районе Бурятии 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» на подъездной дороге в 1,5 километрах от села Усть-Заган не справился с управлением и перевернулся. Мужчину с ушибом грудной клетки и переломами рёбер госпитализировали в больницу.



Водитель сел за руль машины, не имея права управления транспортным средством.



На следующий день в 13:20 в селе Дунда-Киреть того же района 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», отъезжая от дома, при движении задним ходом сбил 49-летнюю сожительницу. Женщина получила перелом берцовой кости и была доставлена в медучреждение.



- Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он трижды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Однако должных выводов не сделал, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



На этот раз в отношении него возбуждено уголовное дело по за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.



Водитель также не имел права управления автомобилем.



19 июня в 11:30 в Иволгинском районе 61-летний водитель «Ниссан Кашкай», ехавший по трассе «Р-258 Байкал», в пяти километрах от села Сотниково, не справился с управлением и, выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в «КамАЗ», за рулём которого находился 52-летний улан-удэнец.



Водитель кроссовера был госпитализирован с переломом большеберцовой кости.



Аналогичное ДТП в 18:15 произошло в Заиграевском районе. 41-летний водитель мопеда «Racer» на улице Гаражной в посёлкt Онохой выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2105», которым управлял 56-летний мужчина.



Водитель мопеда с сотрясением головного мозга и переломом голени был доставлен в больницу. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.



Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедших в республике дорожных аварий.

