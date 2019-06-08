Причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств
7 июня в Бурятии зарегистрировано 14 пожаров, 10 из которых произошли в районах.
В посёлке Тапхар Иволгинского района произошло загорание сеновала. На момент прибытия пожарных строение горело полностью. В результате происшествия сеновал уничтожен на площади 25 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужила шалость детей с огнём.
В селе Сосновоозёрск Еравнинского района произошёл пожар в котельной. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел пол в котельной. И в результате повреждён пол на площади 2 кв.м. Предположительно причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и др. устройств.
В посёлке Джида Джидинского район произошло загорание дощатой сцены, расположенной на спортивном стадионе. На момент прибытия пожарного расчёта горела стена сцены. В результате происшествия стена сцены повреждена на площади 2 кв.м. Возможная причина пожара - неосторожное обращение с огнём. По этой же причине произошли загорания мусора в Кабанском, Баргузинском, Иволгинском, Заиграевском, Прибайкальском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В селе в Бурятии произошёл пожар в котельной
Происшествия, Фото:
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