В селе в Бурятии произошёл пожар в котельной

Причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств



7 июня в Бурятии зарегистрировано 14 пожаров, 10 из которых произошли в районах.



В посёлке Тапхар Иволгинского района произошло загорание сеновала. На момент прибытия пожарных строение горело полностью. В результате происшествия сеновал уничтожен на площади 25 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужила шалость детей с огнём.



В селе Сосновоозёрск Еравнинского района произошёл пожар в котельной. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел пол в котельной. И в результате повреждён пол на площади 2 кв.м. Предположительно причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и др. устройств.



В посёлке Джида Джидинского район произошло загорание дощатой сцены, расположенной на спортивном стадионе. На момент прибытия пожарного расчёта горела стена сцены. В результате происшествия стена сцены повреждена на площади 2 кв.м. Возможная причина пожара - неосторожное обращение с огнём. По этой же причине произошли загорания мусора в Кабанском, Баргузинском, Иволгинском, Заиграевском, Прибайкальском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

