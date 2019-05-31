Выгорело две квартиры
31 мая в три часа ночи в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании жилого четырёхквартирного дома в Центральном районе Читы. Через 5 минут на улицу Петровская прибыли 2 автоцистерны и 8 пожарных.
Из окон одной из квартир шёл плотный дым, вырывались языки пламени. Поскольку сообщение о возгорании поступило поздно, пожар успел развиться на большую площадь. Для того, чтобы защитить от огня соседние квартиры, огнеборцы запросили подкрепление. Всего в тушении пожара приняли участие 4 автоцистерны и 16 человек личного состава. На борьбу с огнём потребовалось около 30 минут.
При тушении огнебоцы обнаружили тела двоих погибших. Огонь повредил квартиры, веранду и кровлю здания.
На месте происшествия работает дознаватель государственного пожарного надзора. Предварительной причиной пожара явилось замыкание эелектропроводки, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В Чите на пожаре погибли два человека
Происшествия, Фото:
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