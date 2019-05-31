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В Чите на пожаре погибли два человека

В Чите на пожаре погибли два человека
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Выгорело две квартиры

31 мая в три часа ночи в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании жилого четырёхквартирного дома в Центральном районе Читы. Через 5 минут на улицу Петровская прибыли 2 автоцистерны и 8 пожарных.

Из окон одной из квартир шёл плотный дым, вырывались языки пламени. Поскольку сообщение о возгорании поступило поздно, пожар успел развиться на большую площадь. Для того, чтобы защитить от огня соседние квартиры, огнеборцы запросили подкрепление. Всего в тушении пожара приняли участие 4 автоцистерны и 16 человек личного состава. На борьбу с огнём потребовалось около 30 минут.

При тушении огнебоцы обнаружили тела двоих погибших. Огонь повредил квартиры, веранду и кровлю здания.

На месте происшествия работает дознаватель государственного пожарного надзора. Предварительной причиной пожара явилось замыкание эелектропроводки, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

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