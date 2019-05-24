В Улан-Удэ росгвардейцы задержали любителя косметики

Персонал уже знал воришку в лицо



Мужчина пытался вынести косметику из торгового центра в Железнодорожном районе Улан-Удэ.



По словам сотрудников магазина, мужчина уже неоднократно совершал мелкие кражи в торговой точке. Поэтому, увидев, что знакомый персонаж совершает подозрительные действия, администратор нажал кнопку тревожной сигнализации.



Прибывший экипаж вневедомственной охраны задержал правонарушителя при выходе из магазина и доставил его в отдел полиции для разбирательства. У задержанного, 35-летнего местного жителя, было изъято похищенное – косметика на сумму более 3,5 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 «Кража», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

