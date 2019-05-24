Персонал уже знал воришку в лицо
Мужчина пытался вынести косметику из торгового центра в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
По словам сотрудников магазина, мужчина уже неоднократно совершал мелкие кражи в торговой точке. Поэтому, увидев, что знакомый персонаж совершает подозрительные действия, администратор нажал кнопку тревожной сигнализации.
Прибывший экипаж вневедомственной охраны задержал правонарушителя при выходе из магазина и доставил его в отдел полиции для разбирательства. У задержанного, 35-летнего местного жителя, было изъято похищенное – косметика на сумму более 3,5 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 «Кража», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали любителя косметики
Происшествия, Фото:
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