Желая получить 2 млн. долларов, он отдал свои деньги аферистам из Интернета
Пользователь популярной соцсети из Братска, решив поучаствовать в благотворительном проекте виртуальной иностранки, оказался обманутым аферистами. Мошенники выманили у преподавателя техникума почти 240 тысяч рублей.
Как рассказал пострадавший полицейским, на днях на его страницу в социальной сети пришло письмо от некой иностранной вдовы. Женщина сообщила 27-летнему педагогу из Сибири, что получила от мужа-филантропа завещание заниматься благотворительностью после его кончины. В процессе переписки она пообещала отправить 2 млн. долларов, которые он должен раздать бедным, забрав себе за труды 30% от этой суммы. Затем «вдова» прислала заполненную на английском языке квитанцию о переводе.
Вскоре братчанину позвонили из Москвы, сообщив, что на его имя пришла посылка, получить которую он может, выполнив ряд условий: оплатить авиабилет из Москвы до Братска и стоимость доставки. Но этого мошенникам оказалось недостаточным, на следующий день они сообщили, что необходимо ещё уплатить налог и страховку. После выполнения всех требований связаться с «благотворительницей» и представителем «компании-поставщика» стало невозможным.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Учителя из Братска обманули на 240 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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