21 Мая

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Учителя из Братска обманули на 240 тысяч рублей

Учителя из Братска обманули на 240 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Желая получить 2 млн. долларов, он отдал свои деньги аферистам из Интернета

Пользователь популярной соцсети из Братска, решив поучаствовать в благотворительном проекте виртуальной иностранки, оказался обманутым аферистами. Мошенники выманили у преподавателя техникума почти 240 тысяч рублей.

Как рассказал пострадавший полицейским, на днях на его страницу в социальной сети пришло письмо от некой иностранной вдовы. Женщина сообщила 27-летнему педагогу из Сибири, что получила от мужа-филантропа завещание заниматься благотворительностью после его кончины. В процессе переписки она пообещала отправить 2 млн. долларов, которые он должен раздать бедным, забрав себе за труды 30% от этой суммы. Затем «вдова» прислала заполненную на английском языке квитанцию о переводе.

Вскоре братчанину позвонили из Москвы, сообщив, что на его имя пришла посылка, получить которую он может, выполнив ряд условий: оплатить авиабилет из Москвы до Братска и стоимость доставки. Но этого мошенникам оказалось недостаточным, на следующий день они сообщили, что необходимо ещё уплатить налог и страховку. После выполнения всех требований связаться с «благотворительницей» и представителем «компании-поставщика» стало невозможным.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

аферисты Братск Иркутская область интернет
 
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