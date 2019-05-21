Учителя из Братска обманули на 240 тысяч рублей

Желая получить 2 млн. долларов, он отдал свои деньги аферистам из Интернета



Пользователь популярной соцсети из Братска, решив поучаствовать в благотворительном проекте виртуальной иностранки, оказался обманутым аферистами. Мошенники выманили у преподавателя техникума почти 240 тысяч рублей.



Как рассказал пострадавший полицейским, на днях на его страницу в социальной сети пришло письмо от некой иностранной вдовы. Женщина сообщила 27-летнему педагогу из Сибири, что получила от мужа-филантропа завещание заниматься благотворительностью после его кончины. В процессе переписки она пообещала отправить 2 млн. долларов, которые он должен раздать бедным, забрав себе за труды 30% от этой суммы. Затем «вдова» прислала заполненную на английском языке квитанцию о переводе.



Вскоре братчанину позвонили из Москвы, сообщив, что на его имя пришла посылка, получить которую он может, выполнив ряд условий: оплатить авиабилет из Москвы до Братска и стоимость доставки. Но этого мошенникам оказалось недостаточным, на следующий день они сообщили, что необходимо ещё уплатить налог и страховку. После выполнения всех требований связаться с «благотворительницей» и представителем «компании-поставщика» стало невозможным.



В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



