Волки загнали изюбря из тайги в центр Усть-Кута

Испуганное животное металось по дворам



Изюбря вечером 13 апреля видели в центре Усть-Кута. Из тайги животное, скорее всего, выгнали волки, сообщает ИА «Наш север».



Напуганное животное металось в центре Усть-Кута – во дворе дома №92 по ул. Кирова, а затем убежало в сторону дома №18 по ул. Калинина.



«Как сообщили в Усть-Кутском пожарно-спасательном гарнизоне, животное вышло в город в районе ул. 2 Ледорезной около 19:30 вечера, перебежало через реку, где его окружили собаки. Напуганный изюбрь убежал от них по берегу в сторону микрорайона Лена и в районе набережной выбежал к жилым домам. В поисках выхода к реке олень метался по дворам и даже повредил одну из припаркованных машин. В районе железнодорожной больницы он выбежал к реке, пересёк водоём и убежал обратно в лес», - говорится в публикации ИА «Наш север».

