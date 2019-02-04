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На экс-депутата Хурала Фёдора Бураева возбудили уголовное дело

На экс-депутата Хурала Фёдора Бураева возбудили уголовное дело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он обвиняется в клевете

На Фёдора Бураева, который был депутатом Народного Хурала прошлого созыва, возбуждено уголовное дело по статье 128.1 «Клевета». Дело возбуждено в отделе полиции №1. Основанием стали комментарии экс-депутата в соцсетях.

Лингвистическая экспертиза суждений Фёдора Бураева проводилась специалистами в Забайкальском крае.

По статье «Клевета» предусматривается наказание в виде штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы, а в случае публичной клеветы штраф может составить до миллиона рублей.

На странице пользователя «Фёдор Бураев» в Facebook не раз были замечены оскорбления и угрозы в адрес нынешнего гендиректора «Байкальской гавани» Алексея Тогошиева. Этот скандал тянется уже несколько лет: были в деле и видео с извинением Бураева, и после этого очередные грубые посты, и даже вызов на силовой поединок в стиле смешанных единоборств, который не состоялся из-за неявки «оппонента».

Фёдор Бураев в последние годы не раз был участником скандалов, один из которых вышел на федеральный уровень. В Сеть попали снимки спящего депутата. Автор фото заявил (а журналисты позже доказали, найдя это место), что снимок был сделан в дешёвой пивной. Сам Бураев заявил, что прикорнул в больнице от сильной усталости. А в 2017 году, к примеру, на странице Фёдора Бураева появились слова поддержки бывшему лидеру «Правого сектора» (запрещённая в России организация) Дмитрию Ярошу. Сам Бураев спустя короткое время от этой информации открестился, заявив, что его страницу взломали.
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