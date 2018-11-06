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В Забайкалье украли сейф с двумя миллионами и золото

Происшествия, 
В дом злоумышленники попали через разбитое окно

В Забайкальском крае задержали подозреваемых в краже золотых украшений и сейфа с двумя миллионами рублей из дома предпринимателя в селе Улёты.

В конце октября в полицию обратился житель села Улёты и сообщил о краже. Прибывшие на место полицейские выяснили, что преступники проникли в частный дом, разбив окно. Подозреваемые похитили шкатулку с ювелирными украшениями и вынесли из дома сейф, в котором хранилось два миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили возможную причастность к преступлению двух жителей Читы. Злоумышленники были задержаны в краевом центре при поддержке бойцов Росгвардии.


При обыске у подозреваемых изъяли автомобиль, приобретённый на похищенные деньги, золотые и серебряные украшения и около 200 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники уголовного розыска и следователи устанавливают лиц, которые могли быть соучастниками и, возможно, рассказали читинцам о хранении крупной суммы денег в доме жителя села Улёты, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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