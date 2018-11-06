В Забайкалье украли сейф с двумя миллионами и золото



В Забайкальском крае задержали подозреваемых в краже золотых украшений и сейфа с двумя миллионами рублей из дома предпринимателя в селе Улёты.



В конце октября в полицию обратился житель села Улёты и сообщил о краже. Прибывшие на место полицейские выяснили, что преступники проникли в частный дом, разбив окно. Подозреваемые похитили шкатулку с ювелирными украшениями и вынесли из дома сейф, в котором хранилось два миллиона рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили возможную причастность к преступлению двух жителей Читы. Злоумышленники были задержаны в краевом центре при поддержке бойцов Росгвардии.







При обыске у подозреваемых изъяли автомобиль, приобретённый на похищенные деньги, золотые и серебряные украшения и около 200 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Сотрудники уголовного розыска и следователи устанавливают лиц, которые могли быть соучастниками и, возможно, рассказали читинцам о хранении крупной суммы денег в доме жителя села Улёты, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

