В 90-х годах он был в ОПГ «Ключевские»
Как сообщал «Байкал-Dailу», забайкальскими полицейскими по подозрению в особо тяжком преступлении задержан депутат городской думы города Иркутска Александр Панько.
По версии оперативников, в 90-х годах задержанный входил в известную в Забайкалье организованную группировку «Ключевские». Полицейскими совместно со следователями СКР установлена его причастность к исчезновению в 1997 году двух мужчин.
Подозреваемый доставлен в Читу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он заключён под стражу, находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Появилось видео задержания иркутского депутата, обвиняемого в двойном убийстве
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