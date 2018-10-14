В Бурятии задержали велосипедного вора

Велосипед улан-удэнец угнал из подъезда дома



Полицейским из Кабанского района Бурятии задержан подозреваемый в краже велосипеда. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый 45-летний житель Улан-Удэ. Похищенное у него изъято.



Заявление о краже велосипеда из подъезда дома в посёлке Селенгинск поступило в отдел районной полиции в июне. Ущерб составил 8 399 рублей.



Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

