Женщина отправится за решётку
Бывший судебный пристав в Чите признана виновной в 11 эпизодах присвоения денег.
33-летняя женщина, работая главным специалистом-экспертом по ведению депозитного счёта Читинского районного отдела судебных приставов, обязана была перечислять средства, взысканные с должников, на счёт подразделения судебных приставов.
С 28 апреля по 2 июня 2017 года она присваивала данные средства, чем причинила имущественный ущерб на общую сумму более 50 тысяч рублей. Ущерб также был причинен бюджету РФ.
Преступление выявлено управлением ФСБ.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Чите пристав присваивала деньги должников
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