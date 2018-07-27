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Иркутский альпинист погиб на не покорённой никем вершине в Пакистане

Иркутский альпинист погиб на не покорённой никем вершине в Пакистане
Происшествия, 
Одной из последних его записей было: «Лучше бы погиб я…»

Иркутский альпинист Сергей Глазунов погиб при восхождении на непокорённую вершину «Латок-1» в Пакистане высотой 7145 метров. Об этом сообщают «Вести-Иркутск».

Сергей Глазунов вместе с напарником из Санкт-Петербурга начали восхождение 29 июня. 5 дней назад они вышли на штурм вершины. Но погода в горах испортилась. Сергей Глазунов сорвался.

Его тело накануне, 25 июля, обнаружил пилот вертолёта недалеко от базового лагеря, уточняют «Вести-Иркутск».

Портал «WEACOM.RU» сообщает: это было не первое восхождение Сергея Глазунова в горы Пакистана. Летом 2017 года он уже пытался пройти опасный маршрут, но также помешала погода.

Вершина «Латок-1» с перепадом высот почти 2,5 км привлекает альпинистов с конца 70-х годов XX века. В 1978 году её штурмовали американцы. Они добрались до высоты 7000 метров, когда их сразила болезнь Джеффа Лоу. Выше американской группы никто подняться не смог. Здесь отвесные скалы, так что приходится спать на весу, а ветер достигает такой силы, что покорителей вершины буквально сдувает с места.





Перед стартом напарник Сергея Глазунова написал на странице «Вконтакте»:

«Неожиданно, но в этом году в ВС под Латком 1 будет многолюдно. Настала и наша очередь присоединиться. Будем стараться пройти северное ребро, которое мы пытались сходить в прошлом году. Первоначальный состав немного изменился, Александр Гуков и Сергей Глазунов. Во время восхождения будем использовать трекер Иридиум360 Рокстар21316. Следить за нами можно по ссылке. Надеюсь сбоев не будет. Также планируем снять фильм о нашем восхождении. Спасибо всем, кто откликнулся и поддержал наш краудфандинг проект и вообще нашу экспедицию».

Сам Сергей Глазунов в прошлом месяце оставил на своей странице эмоциональный пост по поводу гибели ещё одного иркутского альпиниста, Александра Разорвина, в Альпах. Он погиб при восхождении на вершину Маттерхорна 15 июня. Сергей опроверг информацию, что его друг сорвался и получил смертельные травмы от падения. «Потеря сознания, остановка сердца, механических повреждений и срыва не было», - написал он.

«Погиб Разорвин Дядя Саня. Лучше бы погиб я…» - оставил запись Сергей. 




«WEACOM.RU» уточняет: Сергей Глазунов – мастер спорта по альпинизму, чемпион России, номинант премий «Золотой ледоруб России» и «Хрустальный пик». Он тренировал воспитанников иркутской школы альпинизма «Горы Байкала». На его счету - второе восхождение в истории на Чон-Тор по правому бастиону северо-западной стены и семитысячник Хан-Тенгри по маршруту Свириденко высшей категории сложности.


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