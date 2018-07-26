Читинец угнал и разбил автомобиль работодателя

Мужчина взял машину покататься



23 июля в полицию позвонил владелец одной из торговых баз Читы и сообщил, что неизвестный с территории базы угнал его автомобиль «Мазда Титан». Автомашину обнаружили в технически неисправном состоянии недалеко от места угона.



Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 31-летний работник предприятия, который решил покататься на автомобиле работодателя, воспользовавшись оставленными ключами. Выехав за пределы базы, он не справился с управлением и допустил наезд на электроопору, после чего скрылся с места аварии.



От подозреваемого получены признательные показания. По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

