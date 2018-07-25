Женщину с травмами госпитализировали в больницу
Накануне в половине шестого вечера недалеко от остановки «Саяны» в Улан-Удэ 21-летний водитель мотоцикла «Хонда», ехавший в сторону улицы Сахьяновой, сбил на «зебре» 42-летнюю женщину.
Пострадавшую с закрытым переломом правой ключицы, открыто-непроникающей черепно-мозговой травмой госпитализировали в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера водитель внедорожника, ехавший задним ходом, сбил пожилую женщину. Она получила перелом шейки бедра, её также госпитализировали в больницу
Мотоциклист на «зебре» в Улан-Удэ сбил женщину
Происшествия, Фото:
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