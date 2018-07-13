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Трём подросткам в Улан-Удэ продлили арест за нападение на школу

Трём подросткам в Улан-Удэ продлили арест за нападение на школу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подростков, обвиняемых в нападении в школе в Сосновом Бору, оставили в СИЗО

Советский районный суд продлил на два месяца арест трем подросткам, обвиняемым в нападении в школе №5 в посёлке Сосновый Бор в пригороде Улан-Удэ. Срок содержания под стражей продлён на 2 месяца, то есть до 19 сентября 2018 года.

- Продление срока содержания обвиняемых под стражей обусловлено особой сложностью уголовного дела, а именно необходимостью выполнения большого количества следственных и процессуальных действий, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда. – Суд пришёл к выводу, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу, не отпали и не изменились.

Таким образом, 15-летний подросток, совершивший нападение, и два его предполагаемых соучастника 14 и 15 лет, остаются в СИЗО.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 января девятиклассник школы №5 бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью. Когда из задымленного кабинета начали выбегать семиклассники, подросток бил топором по испуганным школьникам. Всего пострадали шестеро человек, включая учительницу и самого нападавшего, пытавшегося покончить с собой.

Одной девочке отрубили два пальца. Другая впала в кому из-за тяжёлой травмы головы. За их жизни боролись медики из Санкт-Петербурга, дети проходили долгий курс лечения.

После ЧП в школе усилили охрану и установили камеры видеонаблюдения. Учебный процесс был восстановлен.

11-классника Давыда Мамонова, спасавшего детей, позже наградили медалью Росгвардии «За содействие».

После трагического инцидента директор школы уволился.

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