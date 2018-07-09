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В Якутске со строящегося здания сорвался рабочий и погиб

Происшествия, 
Следователи проводят проверку

6 июля в Якутске со строящегося здания сорвался 33-летний мужчина и погиб. Следственным комитетом проводится проверка.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудниками которой на месте происшествия произведён осмотр и первоначальные проверочные мероприятия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по республике Саха (Якутия).

Как выяснилось, погибший занимался отделкой внутренних помещений строящегося дома. Следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
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