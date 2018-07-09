Следователи проводят проверку
6 июля в Якутске со строящегося здания сорвался 33-летний мужчина и погиб. Следственным комитетом проводится проверка.
- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудниками которой на месте происшествия произведён осмотр и первоначальные проверочные мероприятия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по республике Саха (Якутия).
Как выяснилось, погибший занимался отделкой внутренних помещений строящегося дома. Следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Якутске со строящегося здания сорвался рабочий и погиб
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он упал с вышки
В Заиграевском районе поймали «чёрного лесоруба»
Следователи проводят проверку
Инцидент произошёл в утренний «час пик»
47-летний мужчина подрабатывал вожатым в лагере, не имея профильного образования
В черте Улан-Удэ обследовано более 210 гектаров местности
Она потеряла тропу во время дождя
Пуля навсегда останется в глазу ребёнка
Стали известны шокирующие подробности громкого убийства пропавшей в Москве 23-летней Веры из Бурятии. ВИДЕО
Полицейские изъяли рыбу, перевозимую без ветеринарных документов
Мошенники обманули 12 несовершеннолетних сирот
Возгорания произошли в разных районах республики
ДТП произошло в районе Истока
Авария произошла на Бурводе
В Забайкальском крае наводнение разрушило мосты, затоплены дома, тысячи людей ждут эвакуации. ВИДЕО