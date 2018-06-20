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В Улан-Удэ осудили отца-истязателя

В Улан-Удэ осудили отца-истязателя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина шесть лет жестоко избивал двоих сыновей

Советский районный суд вынес обвинительный приговор неоднократно судимому улан-удэнцу, который избивал и истязал собственных детей.

Как сообщал «Байкал-Daily», 48-летний улан-удэнец жил на Бурводе вместе с сожительницей и двумя сыновьями, 10 и 18 лет. Напившись, на протяжении почти 6 лет он регулярно избивал детей.

Бил он и за мелкие провинности, и беспричинно. При этом у обоих сыновей имелись сложные заболевания, которые усугублялись от насилия со стороны отца.

К примеру, в начале 2015 года, в один из новогодних праздников отец взял в руки пневматическое ружье и умышленно выстрелил в своего старшего сына металлической пулей.

Это было наказанием за то, что подросток хотел выйти на улицу к друзьям. Пуля попала в бедро мальчика и повредила мягкие ткани.

На другой детский праздник - 1 июня 2016 года в День защиты детей мужчина взял младшего сына на праздник. Сам при этом изрядно выпил. На празднике ребёнку вручили шоколад. Обёртку от него мальчик выбросил в урну, а затем заметил, что на этой обёртке была красивая наклейка, и достал её обратно. Пьяному отцу не понравилось, что мальчик залез руками в урну, и он решил проучить сына.

По пути домой он принялся с силой наносить мальчику удары ногами по телу, а затем, уже в доме, жестоко избил ребенка поварешкой, которая при этом сломалась, а затем – шнуром.

В конце сентября после очередного эпизода истязания обоих сыновей мать мальчиков обратилась в правоохранительные органы.

- Приговором Советского районного суда Т. признан виновным в истязании несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии и в материальной зависимости. Также он признан виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 

Отцу-истязателю назначено наказание, с учётом особо опасного рецидива, в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
суд истязание
 
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