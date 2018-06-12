В Иркутской области полиция разыскала заблудившихся туристов

Мужчины хотели сократить путь в лесу, сойдя с дороги



В дежурную часть отдела МВД России по Шелеховскому району поступило телефонное сообщение о том, что двое иркутян заблудились в лесу.



Полицейские установили, что мужчины пошли на скальник «Витязь», но на обратном пути свернули с главной дороги, чтобы сократить путь. Но сбились и не смогли самостоятельно найти дорогу домой.



Участковый уполномоченный полиции Алексей Максименко с коллегой из уголовного розыска незамедлительно направились в зону предполагаемого местонахождения потерявшихся. Навыки ориентирования на местности помогли сотрудникам полиции в кратчайшие сроки найти их и сопроводить в город.



- В свою очередь граждане искренне поблагодарили полицейских за своевременную и действенную помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция напоминает, что перед выходом в лес нужно предупредить родных, сообщив направление выхода. Не следует ходить по одному. Никогда не отпускать детей без присмотра. При себе рекомендуется иметь заряженный сотовый телефон и внешний аккумулятор к нему, компас, фонарик, нож, спички, питьевую воду и некоторый запас продовольствия, а также тёплые вещи. Одеваться нужно в одежду яркого цвета, камуфляж при поисках не заметить на расстоянии даже 3 метров. В лесу не уходить далеко от знакомого маршрута, запоминать ориентиры, не «срезайть угол» по незнакомой местности.



