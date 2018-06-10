В колонию Бурятии арбалетом пытались перекинуть телефоны

На его стрелы правонарушители привязали 4 телефона
Возле исправительной колонии № 2 УФСИН России по республике три гражданина, двое из которых несовершеннолетние, хотели перебросить сотовые телефоны при помощи арбалета. Но сотрудники полиции успели это предотвратить.
При досмотре у них изъяли арбалет, а также стрелы с 4 мобильными телефонами, сообщают в пресс-службе МВД по республике Бурятия. В отношении нарушителей составлены материалы об административном правонарушении.
На его стрелы правонарушители привязали 4 телефона
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