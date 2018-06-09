За сутки в Бурятии возникло 6 лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии возникло 6 новых лесных пожаров



Они произошли на территории Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Муйского, Северо-Байкальского районов, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.



Из них на конец суток ликвидирован очаг в Заиграевском районе. Ещё по 5 очагам продолжаются работы по тушению. Четыре из двух очагов возникли из-за грозового фронта, прошедшего по территории республики 8 июня.



Кроме того, ликвидирован лесной пожар на землях министерства обороны. Площадь, пройденная огнем, составила 281 га.



Всего за сутки было задействовано более 100 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской авиабазы авиационной охраны лесов, МЧС и привлеченных лесопользователей. К тушению лесных пожаров привлечено более 20 единиц лесопожарной техники.



На территории Бурятии действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.



