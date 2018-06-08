В Иркутской области убийцу посадили на 8 лет

Он нанёс ему раны ножом
36-летний мужчина из села Енисей Осинского района осуждён за убийство местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Убийство произошло в феврале 2018 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес односельчанину множественные удары ножом. Он погиб на месте.
В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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