В Иркутской области убийцу посадили на 8 лет

Он нанёс ему раны ножом



36-летний мужчина из села Енисей Осинского района осуждён за убийство местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Убийство произошло в феврале 2018 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес односельчанину множественные удары ножом. Он погиб на месте.



В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме.



Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда не вступил в законную силу.



