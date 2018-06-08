На теле нашли следы насильственной смерти
Сегодня днём в переулке Барнаульский Октябрьского района Улан-Удэ нашли труп мужчины. На теле погибшего следователи обнаружили повреждения в области головы, шеи и рук.
- Было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас ведётся расследование, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Подробности будут известны после проведения следственно-процессуальных мероприятий.
В Улан-Удэ обнаружили труп
Происшествия, Фото:
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