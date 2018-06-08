Ангарчанин с арбалетом пытался перекинуть наркотики в колонию

Мужчину с арбалетом заметили охранники учреждения



Около двух часов ночи 6 июня около ангарской исправительной колонии № 14 задержали 29-летнего мужчину с арбалетом и стрелой, к которой были привязаны несколько свёртков с предположительно наркотическим веществом, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.



- Злоумышленник был замечен сотрудниками особого поста, организованного в колонии для пресечения попыток переброса запрещённых предметов на охраняемую территорию учреждения. Вместе с изъятыми арбалетом и свёртками задержанный был передан сотрудникам следственно-оперативной группы ОНК УМВД России по Ангарскому городскому округу для выяснения всех обстоятельств происшествия, - уточняют в ведомстве.



Если экспертиза подтвердит, что в свёртках были наркотики, то ангарчанину грозит 20 лет колонии.

