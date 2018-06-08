Сотрудники исправительной колонии № 14 в Ангарске поймали арбалетчика
Около двух часов ночи 6 июня у охраняемого периметра был задержан 29-летний ангарчанин с арбалетом и стрелой, к которой были привязаны несколько свёртков с наркотическим веществом.
Молодой человек был замечен сотрудниками особого поста, организованного в колонии для пресечения попыток переброса запрещённых предметов. Вместе с изъятыми арбалетом и свёртками задержанный был передан полиции.
В случае, если по результатам экспертизы подтвердится наркотическое происхождение вещества, находившегося в свёртках, мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.
Арбалетчика с наркотиками поймали у ангарской колонии
Происшествия, Фото:
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