Арбалетчика с наркотиками поймали у ангарской колонии

Сотрудники исправительной колонии № 14 в Ангарске поймали арбалетчика



Около двух часов ночи 6 июня у охраняемого периметра был задержан 29-летний ангарчанин с арбалетом и стрелой, к которой были привязаны несколько свёртков с наркотическим веществом.



Молодой человек был замечен сотрудниками особого поста, организованного в колонии для пресечения попыток переброса запрещённых предметов. Вместе с изъятыми арбалетом и свёртками задержанный был передан полиции.



В случае, если по результатам экспертизы подтвердится наркотическое происхождение вещества, находившегося в свёртках, мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.



