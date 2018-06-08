В Бурятии два дома сгорели дотла



Сегодня ночью в Таксимо на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Мира горят два брусовых дома. Пожар тушили почти три часа. Оба дома сгорели полностью.



На ликвидацию пожара было задействовано 13 человек и 5 единиц техники, сообщают в ГУ МЧС по Бурятии.



МЧС напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара немедленно обращайтесь в службу спасения с мобильных телефонов – «101».

