В Бурятии два дома сгорели дотла

Пожар произошёл в Муйском районе
Сегодня ночью в Таксимо на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Мира горят два брусовых дома. Пожар тушили почти три часа. Оба дома сгорели полностью.
На ликвидацию пожара было задействовано 13 человек и 5 единиц техники, сообщают в ГУ МЧС по Бурятии.
МЧС напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара немедленно обращайтесь в службу спасения с мобильных телефонов – «101».
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Пожар произошёл в Муйском районе
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