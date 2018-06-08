Жительницу Бурятии оштрафовали на 30 тысяч за торговлю самогоном

Женщина незаконно продавала спиртосодержащую жидкость у себя дома



Кабанский районный суд вынес постановление по административному делу, возбуждённому на жительницу одного из сёл района. Женщина в своём доме продавала самогон с 40,7% содержанием спирта.



Участковый за незаконную розничную продажу алкогольной продукции составил на неё протокол об административном правонарушении.



Суд нашел установленной и доказанной вину женщины и назначил штраф 30 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба суда.



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