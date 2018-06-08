Женщина незаконно продавала спиртосодержащую жидкость у себя дома
Кабанский районный суд вынес постановление по административному делу, возбуждённому на жительницу одного из сёл района. Женщина в своём доме продавала самогон с 40,7% содержанием спирта.
Участковый за незаконную розничную продажу алкогольной продукции составил на неё протокол об административном правонарушении.
Суд нашел установленной и доказанной вину женщины и назначил штраф 30 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба суда.
Жительницу Бурятии оштрафовали на 30 тысяч за торговлю самогоном
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина незаконно продавала спиртосодержащую жидкость у себя дома
В Усть-Куте снова ограбили владелицу ювелирного магазина
Пострадавший в стрельбе в ночном клубе может потерять зрение и на второй глаз
У вора нашли украденные деньги в карманах
Ребёнок почти две недели провёл в реанимации, в это время, по словам родителей, врачи бездействовали
Инцидент произошёл в Еравнинском районе
За прошедшие сутки ликвидировано 3 очага возгорания в Заиграевском и Тарбагатайском районах Бурятии
А также лишили прав на два года
Инцидент произошёл в Октябрьском районе
Прокуратура Прибайкальского района направила в суд исковое заявление о ликвидации свалки твердых коммунальных отходов (ТКО) на площади более 33 тыс. кв. м.
Следственным отделом по Центральному району Читы завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Читы, обвиняемого в секс-насилии в отношении малолетней падчерицы
Ученик пришёл к другу и рухнул на крыльце
Было ли больно бешенством домашнее животное, неизвестно
На их счету 7 убийств и 19 эпизодов мошенничества
В Богучанском районе молодая женщина предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорождённого ребёнка