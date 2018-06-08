В Улан-Удэ трёхмесячный малыш умер от пневмонии

Жительница Бурятии рассказала «Байкал-Daily», что её 3-месячный сын умер в Детской клинической больнице. Они с супругом считают причиной смерти бездействие врачей.В апреле родившийся в конце января мальчик начал кашлять – не часто, раза 3 в день, по словам мамы. Ни температуры, ни насморка у малыша не было, но родители сразу вызвали участкового врача на дом, она направила ребёнка в Детскую клиническую больницу.Женщина с сыном легли в терапевтическое отделение с диагнозом «Бронхит». Было это 19 апреля. По словам нашей собеседницы, несмотря на диагноз, мальчику не сделали снимок.- Сказали, зачем вам снимок – у вас всё хорошо, бронхит за 10 дней вылечится. Ребёнок три дня пролежал, какие-то капельницы ставили ему, глюкозу, что-то ещё. Ингаляция была назначена, я даже не знаю, какое лекарство, потому что я спросила у сестры, а она сказала, что врач назначил, то и дают, - рассказала она.Через пару дней наступили выходные, ребёнку, как рассказала мать, становилось только хуже, ночь он не спал, кричал. Постовую сестру матери пришлось искать по двум этажам. Она попросила вызвать дежурного врача, но ей ответили, что она придёт только утром и надо подождать.- А утром ему стало плохо, его перевели в реанимацию. Это были третьи сутки в больнице. Оказалось, болезнь переросла в пневмонию, - со слезами говорит мама погибшего малыша.Ребёнка подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и назначили лечение антибиотиками. Мальчик в реанимации пролежал 13 суток. Родителей пускали к нему лишь на 5 минут в день и только одного из них.Ближе к майским праздникам, как рассказывают супруги, врачи решили перевести малыша в Детскую республиканскую клиническую больницу.- Там оборудование лучше, сказали нам, он быстрей пойдёт на поправку, там есть врачи-пульмонологи. Они ждали окончания праздничных дней, но не дождались, 3 мая мой ребёнок умер, - со слезами говорила девушка. – Смерть наступила от токсического шока. Врачи мне сказали: «Такое бывает, это не первый случай».Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по Бурятии возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление виновников.- Морг нам выдал заключение о смерти, в котором причиной смерти названа внутриутробная инфекция. Как будто бы ребёнок родился с ней, хотя в роддоме сколько анализов делают - нас бы не выписали на третьи сутки, если бы мы чем-то болели. Три месяца он прожил, кушал хорошо, рос хорошо, все анализы проходил, всех специалистов, здоров был совершенно, - утверждает мама погибшего ребёнка.Поэтому родители наняли адвоката, чтобы бороться с врачами, которые, по их словам, делают все, чтобы избежать ответственности.- Сейчас они пишут, что мы якобы уже с пневмонией легли. А мы перед тем, как лечь в больницу, в частную клинику заехали, диагноз подтвердили. Мы медицинскую карту ребёнка передали адвокату, чтобы все зафиксировать - рассказал папа умершего мальчика.Как сообщал «Байкал-Daily», на днях была опубликована другая история смерти младенца в Детской клинической больнице. Жительница Улан-Удэ потеряла дочь, которой едва исполнился месяц. Родители девочки тоже уверены, что в смерти их ребёнка виноваты врачи.На приёме у малышки заметили отит. Врач её прописала капли. Через пару дней ребёнку стало хуже. Девочка уже не могла нормально дышать. Скорая помощь, по словам мамы, приехала только через 2 часа после вызова и отвезла ребёнка в больницу.- Там были 4 женщины, медсёстры молодые. Двое из них начали возмущаться: «Что у вас за мания, что у вас за привычка по ночам ездить?» Я стою с ребёнком, у меня ребёнок постанывает, почти не дышит. Я говорю «В смысле? Мне надо было ждать до утра пока придут врачи на работу? – рассказывала АТВ Саяна Доржиева.По словам Саяны, их с дочерью оставили без присмотра на всю ночь. Когда она проснулась, ребёнок не подавал признаков жизни.