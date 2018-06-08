Инцидент произошёл в Еравнинском районе
Накануне днём в селе Гунда Еравнинского района на улице Новая загорелся жилой брусовой дом. Огонь уничтожил крышу дома, мансарду и веранду.
Огонь потушили за полчаса 14 человек и 5 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии сгорел дом
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