В Бурятии сгорел дом

Инцидент произошёл в Еравнинском районе



Накануне днём в селе Гунда Еравнинского района на улице Новая загорелся жилой брусовой дом. Огонь уничтожил крышу дома, мансарду и веранду.



Огонь потушили за полчаса 14 человек и 5 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.



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