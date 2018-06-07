СКР проверит смерть школьника в Бурятии после ОГЭ



Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Сотниково Иволгинского района республики Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Сотниково Иволгинского района республики школьник умер после сдачи ОГЭ . Сейчас стали известны подробности происшествия.



- 7 июня днём во дворе одного из домов в селе Сотниково было обнаружено тело 14-летнего подростка без признаков насильственной смерти. Гусиноозёрским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту начата доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.



Сегодня с утра подросток находился в школе, затем днём вышел из здания и направился домой. По пути он зашёл к другу во двор частного дома и постучал в двери. В этот момент ученику стало плохо, он упал на крыльце и начал задыхаться. Друг, подойдя на стук к двери, увидел состояние приятеля и сразу позвал на помощь взрослых, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Однако до приезда врачей подросток скончался.



- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. При осмотре на месте происшествия экспертами на теле ребенка видимых повреждений не обнаружено; для определения точной причины смерти молодого человека назначено судебно-медицинское исследование; изучаются медицинские документы подростка, выясняются данные о наличии у него врождённых или хронических заболеваний. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - заключили в СУ СКР по Бурятии.

