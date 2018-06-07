В Иркутске «чёрные риелторы» мошенничали и убивали



Группа из 10 человек, так называемых, «чёрных риелторов» была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Злоумышленники тщательно готовили преступления, распределяли роли между собой на протяжении с 2004 по 2008 годы.



Одни из членов группы оказывали силовое и психологическое воздействие на потерпевших, убивали. Другие, использовали свою внешность, манеру поведения, познания в сфере оборота недвижимости, выполняли роль переговорщиков, «риэлторов». На счету ОПГ 7 убийств и 19 эпизодов мошенничества.



Сам лидер группы обеспечивал деньгами, информацией, получаемой им в процессе своей служебной деятельности, и выплачивал вознаграждения. Один из приближенных к лидеру официально «прикрывал» деятельность преступников, через существование «агентства недвижимости».



В настоящее время уголовное дело, составившее 105 томов, направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения, по существу.



СУ СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела ОПГ «чёрных риэлторов, сообщает пресс-служба Следкома Иркутской области.