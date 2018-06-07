Прокуратура Прибайкальского района направила в суд исковое заявление о ликвидации свалки твердых коммунальных отходов (ТКО) на площади более 33 тыс. кв. м.
В ходе совестной работы общественников и МЧС было направлено обращение в прокуратуру об объектах, создающих потенциальную угрозу населенным пунктам. Свалка расположена на территории Прибайкальского района в 1 км южнее микрорайона Заречный села Турунтаево.
В ходе проверки установлено, что на территории МО СП «Турунтаевское» выявлено захламление твердыми коммунальными отходами земельного участка. Несанкционированное место размещения твердых коммунальных отходов занимает площадь 33,2 тыс. кв. м, количество размещенных отходов составляет 70 тыс. т.
По результатам поверки прокуратурой района подготовлено исковое заявление с требованием обязать власти Прибайкальского района ликвидировать несанкционированную свалку, сообщает пресс-служба ОНФ.
- Данная свалка длительное время находилась на нашем контроле. На свалке ТКО неоднократно происходили возгорания, в результате чего было задымление поселка, что негативно отражается на здоровье жителей, поскольку в атмосферу выделяются опасные вещества, - отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Бурятии Алексей Бадмаев. - В сентябре 2017 г. было организовано тушение территории полигона силами МЧС. Но возгорания с наступлением тепла начнутся снова. Поэтому необходимо принять кардинальные меры по ее ликвидации, так как создается угроза пожара для поселка, и наносится вред экологии и здоровью граждан.
В Бурятии прибайкальскую свалку ликвидируют через суд
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