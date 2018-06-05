В Бурятии продолжает гореть лес на территории минобороны

Всего в республики огнём охвачено 60 гектаров леса



В Селенгинском районе продолжает гореть лес на землях министерства обороны, общая площадь на конец суток оставляет 300 га. Сегодня на территории Бурятии тушат пять лесных пожаров на общей площади около 600 га в Кабанском, Селенгинском, Прибайкальском районах. Из них два очага локализовано.



Также за прошедшие сутки потушили очаг в пригороде Улан-Удэ на общей площади менее 1 га. В Тункинском национальном парке ликвидирован лесной пожар на площади около 45 га. Всего на тушении лесных пожаров за сутки работало почти 300 человек – лесная охрана, лесопользователи, МЧС, парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



- Кроме того, на территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится под наблюдением 10 термоточек в Баунтовском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Как отмечают в РАЛХ, причинами возникновения возгораний в большинстве случаев стало неосторожное обращение с огнём.



Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 217 лесных пожаров, площадь пройденная огнём составляет около 19,7 тысяч гектаров. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 265 лесных пожаров, тогда огонь уничтожил 120,4 тысяч гектаров.



На территории республики действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.

