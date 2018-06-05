В Бурятии продолжает гореть лес на территории минобороны

Всего в республики огнём охвачено 60 гектаров леса
В Селенгинском районе продолжает гореть лес на землях министерства обороны, общая площадь на конец суток оставляет 300 га. Сегодня на территории Бурятии тушат пять лесных пожаров на общей площади около 600 га в Кабанском, Селенгинском, Прибайкальском районах. Из них два очага локализовано.
Также за прошедшие сутки потушили очаг в пригороде Улан-Удэ на общей площади менее 1 га. В Тункинском национальном парке ликвидирован лесной пожар на площади около 45 га. Всего на тушении лесных пожаров за сутки работало почти 300 человек – лесная охрана, лесопользователи, МЧС, парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
- Кроме того, на территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится под наблюдением 10 термоточек в Баунтовском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Как отмечают в РАЛХ, причинами возникновения возгораний в большинстве случаев стало неосторожное обращение с огнём.
Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 217 лесных пожаров, площадь пройденная огнём составляет около 19,7 тысяч гектаров. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 265 лесных пожаров, тогда огонь уничтожил 120,4 тысяч гектаров.
На территории республики действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
В Бурятии продолжает гореть лес на территории минобороны
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полицейские задержали молодого человека в Тарбагатайском районе
Всего в республики огнём охвачено 60 гектаров леса
36-летняя горожанка нигде не работает, ранее судима
Они кидали в автобус камни и пытались вытащить водителя из кабины
Пожар в Иркутской области произошёл из-за замыкания
Таким образом он «взял плату за услуги»
Сильный пожар уничтожил два дома
Двое мужчин серьёзно пострадали
Водители долго спорили между собой
Он решил «съездить по делам»
Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима
Пятерых односельчан задержали
По решению суда он вернёт более 200 тысяч рублей
Авария произошла вечером
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение пяти полицейским, превысившим должностные полномочия. Следком РФ представил жуткую картину расправы над подростком