Пьяная улан-удэнка угнала машину



4 июня в полицию обратилась женщина с заявлением об угоне машины «Тойота Камри». Она рассказала, что оставила свой автомобиль возле дома на улице Смолина, а утром обнаружила пропажу. Владелица вспомнила, что оставила ключи в легковушке.



Ориентировка на машину была передана нарядам полиции. В результате отработки сообщения сотрудниками Госавтоинспекции авто было обнаружено на улице Покровской. За рулём иномарки находилась 36-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Гражданка нигде не работает, ранее судима.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

