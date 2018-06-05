На пожаре в Байкальске спасли мужчину

Пожар в Иркутской области произошёл из-за замыкания
Вечером в микрорайоне Южный города Байкальска произошло возгорание в квартире деревянного двухэтажного дома. К моменту прибытия двух пожарных расчётов, жильцы дома, вызвавшие пожарных, спасли из горящей квартиры её хозяина – 75-летнего мужчину и эвакуировались сами.
Пожар произошёл в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже. Возгорание началось на кухне, дым наполнил квартиру, в результате чего находившийся внутри человек получил отравление угарным газом. Пострадавший пенсионер был госпитализирован.
Пожарные в течение получаса ликвидировали открытый огонь и угрозу его перехода на второй этаж здания, сообщает ГУ МЧС Иркутской области.
Жизнь человека и сам жилой дом были спасены благодаря бдительности соседей. Основная версия случившегося – короткое замыкание электропроводки.
Пожар в Иркутской области произошёл из-за замыкания
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