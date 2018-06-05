Житель Иркутской области сгорел на пожаре



В результате огнём были уничтожены два жилых дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 210 квадратных метров. В ходе тушения пожара в одном из домов на полу был обнаружен погибший 32-летний мужчина.





Обстоятельства пожара и гибели человека в настоящее время устанавливают дознаватели надзорной деятельности, сообщает ГУ МЧС Иркутской области.