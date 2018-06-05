Житель Иркутской области сгорел на пожаре

17 пожаров зарегистрированы на территории Иркутской области за прошедшие сутки. В 7 случаях предполагаемой причиной пожаров является неосторожное обращение с огнём, в трёх – электротехническая причина. Так, короткое замыкание электропроводки рассматривается в качестве основной причины пожаров, на которых погиб один человек и ещё один получил травмы.
Три жилых дома горели накануне днём в посёлке Максимовщина Иркутского района. Пожар, начавшийся в одном из деревянных домов, быстро распространился на соседние жилые дома. Прибывшие из города Иркутска к месту пожара 5 пожарно-спасательных расчётов больше 6 часов боролись с открытым огнём и ликвидировали последствия пожара. Сильные порывы ветра создавали угрозу перехода огня на соседние здания и постройки.
В результате огнём были уничтожены два жилых дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 210 квадратных метров. В ходе тушения пожара в одном из домов на полу был обнаружен погибший 32-летний мужчина.
Обстоятельства пожара и гибели человека в настоящее время устанавливают дознаватели надзорной деятельности, сообщает ГУ МЧС Иркутской области.