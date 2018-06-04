В Бурятии вор стащил инструменты из котельной

Злоумышленник взломал двери, чтобы попасть в помещение



Утром 1 июня в полицию Бичурского района поступило сообщение о том, что с часу до двух ночи в здание коммерческой организации проник неизвестный. Он взломал двери котельной и кабинета работника, украл сварочный аппарат, бензопилу и оборудование для видеозаписей. Ущерб составил 55 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 30-летний местный житель, неработающий, ранее неоднократно судимый. Похищенное изъято, - уточняют в ведомстве.



Возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится под подпиской о невыезде.

