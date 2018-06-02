Легковушка в Улан-Удэ не разъехалась с трамваем (видео)

Вчера в час дня произошло ДТП на конечной трамваев на Мелькомбинате.Водитель «Хонды Фит» не учёл, что при повороте вынос у вагона составляет один метр и слишком тесно прижался к ехавшему навстречу по разворотному кругу трамваю. В результате ДТП пострадавших нет.Читайте также: