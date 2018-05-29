Забайкальцы обчистили «Газель»

Хозяин заметил машину злоумышленников и их задержали по горячим следам



Накануне рано утром в полицию обратился житель посёлка Новокручининский Забайкальского края. Он рассказал, что из салона его «Газели», разбив боковое стекло, украли набор ключей, два домкрата и пять литров бензина.



Как выяснили полицейские, владелец машины, услышав шум, вышел и увидел отъезжающий автомобиль. Стражи порядка тут же начали поиск автомобиля. На одной из улиц посёлка полицейские обнаружили машину с подозреваемыми. Ими оказались двое местных жителей. Украденное имущество изъято и возвращено потерпевшему.



За кражу возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщат пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

