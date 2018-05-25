Читинец лишился денег после ночёвки с девушкой из соцсетей

В УМВД по Чите обратился 29-летний мужчина, который сообщил о совершенном преступлении



Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Чите установили, что потерпевший познакомился в социальных сетях с девушкой и пригласил ее на свидание. Встреча молодых людей состоялась в одной из гостиниц города. С собой у читинца была крупная сумма денег – около 100 тысяч рублей. Проснувшись утром, мужчина не обнаружил ни новой знакомой, ни денег.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили подозреваемую. Ею оказалась жительница Балея, приехавшая в Читу на заработки. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

