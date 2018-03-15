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15 Марта

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В Улан-Удэ подросток, обвиняемый в нападении на школу, останется под стражей до июля

В Улан-Удэ подросток, обвиняемый в нападении на школу, останется под стражей до июля
Происшествия,  Фото:pixabay.com
15-го марта Советский районный суд Улан-Удэ продлил срока содержания под стражей одному из подростков, обвиняемых в январском нападении на школу в Сосновом бору

Постановлением суда срок содержания под стражей продлен на 4 месяца, т.е. до 19-го июля 2018 года.

- Обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении данного подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время не изменились и остаются актуальными, - пояснили в пресс-службе суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Кроме того, 16-го марта суд рассмотрит рассмотрены материалы дел о продлении срока содержания под стражей в отношении ещё двоих подростков, в отношении ранее также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня сообщалось, что улан-удэнскую школу, где произошла бойня, взяли под видеонаблюдение.

Как сообщал «Байкал-Daily», вооружённый топором ученик девятого класса 19 января напал на детей и учительницу в школе № 5, после чего поджёг учебное помещение и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего и педагога. Две семиклассницы получили тяжёлые травмы - одна девочка была в медицинской коме из-за травмы головы, второй нападавший отрубил два пальца. Девочки перенесли серьёзные операции и сейчас находятся на лечении в Санкт-Петербурге.
нападение школы
 
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